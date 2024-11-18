Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с Doninvest Kondor в Рязани

По информации УМВД по региону, ЧП произошло 17 октября около семи часов вечера. 74-летняя рязанка переходила дорогу на Промышленной улице - предварительно, не по "зебре", - когда ее сбил Doninvest Kondor.
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