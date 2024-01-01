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Путин заявил, что уничтожить Россию не получится

Путин заявил, что уничтожить Россию не получится

Российский лидер Владимир Путин заявил, что западные государства не смогут уничтожить РФ. Соответствующую точку зрения глава государства озвучил в рамках встречи с военнослужащими в госпитале Вишневского в Московской области в понедельник, первого января.

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