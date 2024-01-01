Путин заявил, что уничтожить Россию не получится

Российский лидер Владимир Путин заявил, что западные государства не смогут уничтожить РФ. Соответствующую точку зрения глава государства озвучил в рамках встречи с военнослужащими в госпитале Вишневского в Московской области в понедельник, первого января.
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