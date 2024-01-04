В 2023 году 104 российских шахматиста сменили спортивное гражданство, тогда как за Россию начали выступать только четыре новых спортсмена.
Пичалька
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В 2023 году 104 российских шахматиста сменили спортивное гражданство, тогда как за Россию начали выступать только четыре новых спортсмена.
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