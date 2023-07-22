Вообще вчера был день хороших новостей. Кроме задержания экстремиста Гиркина (Стрелков ведь погиб в Славянске), сообщили также о проекте нового весьма полезного закона:Москва.
Правильный законопроект!
Комментарии
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Сергей Тунин
Это надо будет лишить гражданства 1\4 страны сейчас людей превратили в баранов у многих есть другое мнение но они не могут его высказать свое мнение Сейчас кто говорит правду тот не угоде власти идет чистка перед выборами Даргу деду
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9 час.
Евгения Болотова
А что такое призыв к экстремизму? обличение олигархов? или что? недовольство пенсией? дороговизной отопления? или...?
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9 час.
Борис Иванович Назаров
Думаю .что настоящая критика приносит пользу обществу !Пишут и говорят .что нельзя критиковать Нашу армию 1А почему ? Ведь всё время Украина ведёт обстрел городов РОССИИ ! Почему армия не уничтожает дороги по которым поступает военная техника и боеприпасы на Украину ???Почему ? Ведь пишут ,что и точное оружие есть ! А ведь каждый день идёт обстрел того же Донецка-да и других городов !В чём всё дело .? И с космоса не видно этих железных дорог и думаю .что и на старых картах СССР есть железные дороги и просты грунтовые магистрали !Просто пусть военные посмотрят ! Ведь как немцы говорили ,когда я делал перевод для дедушки :" Всё появляются Красноармейцы из развалин и откуда только берутся .столько их застрелено ,что даже сосчитать не возможно !"в1943 г. на праздник ПАСХА . - Борис
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1 час.
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