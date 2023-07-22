Правильный законопроект!

Это надо будет лишить гражданства 1\4 страны сейчас людей превратили в баранов у многих есть другое мнение но они не могут его высказать свое мнение Сейчас кто говорит правду тот не угоде власти идет чистка перед выборами Даргу деду

Борис Иванович Назаров

Думаю .что настоящая критика приносит пользу обществу !Пишут и говорят .что нельзя критиковать Нашу армию 1А почему ? Ведь всё время Украина ведёт обстрел городов РОССИИ ! Почему армия не уничтожает дороги по которым поступает военная техника и боеприпасы на Украину ???Почему ? Ведь пишут ,что и точное оружие есть ! А ведь каждый день идёт обстрел того же Донецка-да и других городов !В чём всё дело .? И с космоса не видно этих железных дорог и думаю .что и на старых картах СССР есть железные дороги и просты грунтовые магистрали !Просто пусть военные посмотрят ! Ведь как немцы говорили ,когда я делал перевод для дедушки :" Всё появляются Красноармейцы из развалин и откуда только берутся .столько их застрелено ,что даже сосчитать не возможно !"в1943 г. на праздник ПАСХА . - Борис