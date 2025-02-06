"Мы платим высокую цену": Европа признала горькие последствия от отказа от русского газа

Европа признала горькие последствия от отказа от русского газа, заявив, что вынуждена платить за это высокую цену.
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