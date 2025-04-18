Вы не поверите, почему военных не вернут домой даже после победы! «Демобилизация станет возможной только тогда, когда наступит…Сообщение Армия не отпустит: Гурулев раскрыл сроки демобилизации мобилизованных и призвал вспомнить 1951 год появились сначала на Ежедневные новости.