Во Франции назвали опасное последствие прихода Трампа к власти для ЕС

Приход избранного президента США Дональда Трампа к власти чреват для Евросоюза (ЕС) проблемами в сфере энергетики, в частности, в аспекте, связанном с ценобразованием, считает член парламента Франции Кристоф Бланше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии