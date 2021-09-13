Госпрограмму «Развитие образования Приморского края» планируется увеличить

Он рассказал юным артёмовцам об инициативах президента России Владимира Путина по наращиванию числа бюджетных мест в дальневосточных вузах и повышению качества высшего образования на Дальнем Востоке, озвученных на Восточном экономическом форуме.
Он рассказал юным артёмовцам об инициативах президента России Владимира Путина по наращиванию числа бюджетных мест в дальневосточных вузах и повышению качества высшего образования на Дальнем Востоке, озвученных на Восточном экономическом форуме.
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