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Госпрограмму «Развитие образования Приморского края» планируется увеличить

Госпрограмму «Развитие образования Приморского края» планируется увеличить

Он рассказал юным артёмовцам об инициативах президента России Владимира Путина по наращиванию числа бюджетных мест в дальневосточных вузах и повышению качества высшего образования на Дальнем Востоке, озвученных на Восточном экономическом форуме.

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