НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Месси – игрок матча Аргентина – Канада (2:0). Лео забил на 51-й минуте

Месси – игрок матча Аргентина – Канада (2:0). Лео забил на 51-й минуте

Форвард сборной Аргентины забил гол в этой игре на 51-й минуте, сделав счет 2:0. Всего в 4 играх текущего турнира на счету Месси 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх