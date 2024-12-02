Депутат Лобач: Владельцы гостевых домов уже могут включать их в реестр

Работа над законопроектом по легализации гостевых домов еще не завершена, но несмотря на это их владельцы уже могут, согласно недавно принятому закону, внести их в официальный реестр средств размещения РФ.
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