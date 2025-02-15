Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Это Россия виновата": В Донбассе "оборотни в белых халатах" разводят людей на деньги

"Это Россия виновата": В Донбассе "оборотни в белых халатах" разводят людей на деньги

ИА Новороссия Фото: Царьград Соцсети жалуются, что в поликлиниках стал процветать новый вид бизнеса на простых жителях ДНР.

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