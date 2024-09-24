10 песен Советского Союза, которым так и хочется выдать «Грэмми»

Во времена Советского Союза мир музыки был совершенно иным. Музыкальные чарты, на которые сейчас ориентируются многие артисты, в СССР отсутствовали, а главные хиты определялись популярностью среди слушателей и ротацией на радиостанциях.
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