Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Киев делает терроризм массовым. Убит разработчик РЭБ

Киев делает терроризм массовым. Убит разработчик РЭБ

Фото: Царьград Вслед за убийством генерала Ярослава Москалика последовал новый удар. Убит русский конструктор, который был инноватором в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР.

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Комментарии
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Александр Рожков
Опять еблом прощелкали! Сколько можно?
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4 час.
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