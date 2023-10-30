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NYT: премьер Нетаньяху игнорировал доклады ШАБАК об ослаблении обороны Израиля

NYT: премьер Нетаньяху игнорировал доклады ШАБАК об ослаблении обороны Израиля

Представители Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) до эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС на протяжении нескольких месяцев предупреждали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что политическая нестабильность, которая была вызвана его внутренней политикой, ослабляет безопасность страны, однако премьер игнорировал заявления израильских генералов.

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