Институт Конфуция КНЛУ впервые за четыре года провел в Киеве конкурс на знание китайского языка

Киев, 26 апреля /Синьхуа/ -- В среду Институт Конфуция Киевского национального лингвистического университета /КНЛУ/ провел в столице Украины конкурс знатоков китайского языка по случаю празднования Дня китайского языка в ООН.
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