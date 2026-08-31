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Царьград

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Brussels Times: Подозреваемую в шпионаже задержали ещё на месяц

Brussels Times: Подозреваемую в шпионаже задержали ещё на месяц

Бельгийский суд продлил заключение под стражу гражданки Канады китайского происхождения, подозреваемой в шпионаже в штаб-квартире НАТО в Монсе.

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