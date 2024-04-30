Облавы на таджиков в аэропортах Москвы, массовая депортация, запрет на въезд в РФ детям мигрантов. Диаспоры стремительно теряют влияние

Е Ва "образовался большой затор из сотен автомобилей", у меня один вопрос: эти ребята на автомобилях точно хотят (и не в Дубаях и Лондонах) на стройках и дворниками, на самой грязной работе "за долю малую", чтобы семью прокормить? лично у меня эта инфа вызывает когнитивный диссонанс))

МП Михаил Пантюхин Контроль, контроль и ещё раз контроль за "деятельностью" этих киЩлячников!!!! Ситуация с этими ржавыми дошла уже до абсурда - эти ржавые хотят жить по своим "законам" и РУССКИМ тоже этим "шариатом" озаботится!!!!!?????? Совсем с дуба рухнули!!!!! Хочется верить , что власть сведёт к такому минимуму этих "незаменимых", что в вагоне метро их видно не будет, а что касается диаспор ОПГ, ПШЛИ ВОН!!!! Если хоть один сотрудник или тем более начальник будет с ними "налаживать сотрудничество" это ИЗМЕНА РОДИНЕ!!!! Судить таких нещадно!!!! Также и других "замигрантов" титовых, хуснуллиных и всех остальных - навязывать НАРОДУ РОССИИ эту ржавую экспансию ЗАПРЕЩЕНО!!!!