Интересная жизнь с Vera Star Видимо российская власть решила всерьез заняться наведением порядка в сфере миграции и действует довольно жестко, что выглядит довольно необычно учитывая то вегетарианство, которое она демонстрировала все эти годы по отношению к приезжим.
Облавы на таджиков в аэропортах Москвы, массовая депортация, запрет на въезд в РФ детям мигрантов. Диаспоры стремительно теряют влияние
Комментарии
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Е Ва
"образовался большой затор из сотен автомобилей", у меня один вопрос: эти ребята на автомобилях точно хотят (и не в Дубаях и Лондонах) на стройках и дворниками, на самой грязной работе "за долю малую", чтобы семью прокормить? лично у меня эта инфа вызывает когнитивный диссонанс))
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7 час.
МП
Михаил Пантюхин
Контроль, контроль и ещё раз контроль за "деятельностью" этих киЩлячников!!!! Ситуация с этими ржавыми дошла уже до абсурда - эти ржавые хотят жить по своим "законам" и РУССКИМ тоже этим "шариатом" озаботится!!!!!?????? Совсем с дуба рухнули!!!!! Хочется верить , что власть сведёт к такому минимуму этих "незаменимых", что в вагоне метро их видно не будет, а что касается диаспор ОПГ, ПШЛИ ВОН!!!! Если хоть один сотрудник или тем более начальник будет с ними "налаживать сотрудничество" это ИЗМЕНА РОДИНЕ!!!! Судить таких нещадно!!!! Также и других "замигрантов" титовых, хуснуллиных и всех остальных - навязывать НАРОДУ РОССИИ эту ржавую экспансию ЗАПРЕЩЕНО!!!!
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6 час.
Виктор Онегин
Непущать, это одна сторона медали. Кого пустили без оформления российского гражданства им необходимо создать условия проживания, за счёт тех, кто в них нуждается и прописать законами их нахождение и поведение на территории России. Я думаю что у студентов с этим всё в порядке?. Но ещё есть когорта получивших гражданство. Может им назначать типа испытательного срока не каждого члена семьи. При нарушении договорённости одного из члена семьи отвечать будет вся семья вплоть до выдворения. Я думаю права человека тут не нарушаться. Живи, учись,работай,соблюдай моральные принципы российского общества и будь гражданином.
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6 час.
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