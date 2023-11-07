Каждому третьему россиянину оказалось сложно обслуживать свои кредиты

Каждый пятый трудоспособный россиянин имеет от двух и более кредитов. С августа доля таких заемщиков в общей массе обладателей займов выросла, как и выросла доля тех, кто испытывает сложности с обслуживанием долга — сейчас это каждый третий.
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