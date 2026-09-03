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МОСИНФОРМ

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МБМ проведет конференцию для предпринимателей 10 сентября

МБМ проведет конференцию для предпринимателей 10 сентября

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) 10 сентября организует для предпринимателей конференцию «Цифровые финансовые активы и цифровой рубль: возможности и перспективы для МСП».

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