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Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» продолжают ликвидировать последствия непогоды

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» продолжают ликвидировать последствия непогоды

Вчера, в 11:13 на пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что по адресу Бахчисарайский район, поселок Куйбышево улица Ленина, в результате сильного порыва ветра, на крыше здания Куйбышевской СОШ сорвало металлический козырёк.

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