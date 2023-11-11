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Журналист Моррис удивился гибели офицеров ВСУ во время награждения в Запорожье

Журналист Моррис удивился гибели офицеров ВСУ во время награждения в Запорожье

Американский журналист Клейтон Моррис был удивлен новостью об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара в ходе церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады.

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