Журналист Моррис удивился гибели офицеров ВСУ во время награждения в Запорожье

Американский журналист Клейтон Моррис был удивлен новостью об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара в ходе церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады.
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