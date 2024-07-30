В Братске разыскивают 88-летнего Бориса Ксюка

Полиция Братска ведет поиски 88-летнего Бориса Ксюка, который пропал без вести 28 июля около 11.00. Его супруга обратилась с заявлением в отдел полицию и рассказала, что Борис Ксюк ушел в лес за грибами из дома на улице Третья в СНТ «Таежный ключ» дачного поселка Зяба и до сих пор не вернулся.