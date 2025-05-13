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Эксперты допускают, что атаки БПЛА могут производиться диверсантами с нашей территории

Эксперты допускают, что атаки БПЛА могут производиться диверсантами с нашей территории

За последнее время уже не раз фиксировались массовые атаки беспилотников по территории России. В связи с этим у многих возникает вопрос: а как они умудряются пролетать огромные расстояния, явно превышающие техническую дальность полёта для беспилотных летательных устройств? И многие склоняются к тому, что значительная их часть запускается, собственно, с нашей же территории.

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Комментарии
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А
Алексей
Пока не введут смертную казнь, этот БАРДАК будет продолжатся!
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15 час.
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