Эксперты допускают, что атаки БПЛА могут производиться диверсантами с нашей территории

За последнее время уже не раз фиксировались массовые атаки беспилотников по территории России. В связи с этим у многих возникает вопрос: а как они умудряются пролетать огромные расстояния, явно превышающие техническую дальность полёта для беспилотных летательных устройств? И многие склоняются к тому, что значительная их часть запускается, собственно, с нашей же территории.
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