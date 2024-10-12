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Вести Севастополь

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В посёлке Солнечный благоустроили новый сквер

По программе «Формирование комфортной городской среды» в посёлке Солнечный благоустроили сквер. Он гармонично вписался вокруг спортивной площадки и тренажёров, и теперь эта территория представляет собой комплекс для досуга людей всех возрастов.

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