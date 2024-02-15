Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ООО Радиус
    Когда же вы, ссуки, успокоитесь???Посол Украины Бод...
  • Buster
    Мимикрирует ПАДЛА !!!!Актер Иншаков наз...
  • Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
    И эта тварь еще обращается в суд?Ее давно ждут нарыЮрист Подгрудкова...

Полковник полиции в отставке Владимир Попов посмертно удостоен звания Героя России

Полковник полиции в отставке Владимир Попов посмертно удостоен звания Героя России

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 3 ноября 2023 года под Клещеевкой героически погиб командир батальона «Терек», руководитель исполкома регионального отделения «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» в Ставропольском крае, полковник полиции в отставке Владимир Владимирович Попов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх