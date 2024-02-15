Полковник полиции в отставке Владимир Попов посмертно удостоен звания Героя России

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 3 ноября 2023 года под Клещеевкой героически погиб командир батальона «Терек», руководитель исполкома регионального отделения «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» в Ставропольском крае, полковник полиции в отставке Владимир Владимирович Попов.
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