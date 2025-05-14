Беглов рассказал о строительстве Большого Смоленского моста

Переправа готова на треть В 2024 году в Петербурге начали знаковый для города проект: строительство первого за 40 лет разводного моста через Неву, рассказал губернатор Александр Беглов, выступая с итогами о проделанной работе перед депутатами ЗакСа Петербурга 14 мая.