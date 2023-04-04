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МИД получил обращение Москальковой о выдаче паспортов РФ за границей

МИД получил обращение Москальковой о выдаче паспортов РФ за границей

Михаил Воскресенский/РИА «Новости» МИД РФ получил обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой о выдаче паспортов РФ за границей.

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