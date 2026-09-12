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Царьград

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Gillette продлила товарные знаки в России до 2036 года

Gillette продлила товарные знаки в России до 2036 года

Компания Gillette продлила права на два товарных знака в России до 2036 года. Это произошло на фоне решения Procter & Gamble прекратить инвестиции и ограничить поставки в страну из-за военного конфликта на Украине.

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