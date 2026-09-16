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SPORT24.ru

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Икер Посо из «Родины» дисквалифицирован на три матча

Икер Посо из «Родины» дисквалифицирован на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал полузащитника московской «Родины» Икера Посо на три матча после игры 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1), сообщается в соцсетях лиги.

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