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5 законных причин не отрабатывать 2 недели после увольнения

5 законных причин не отрабатывать 2 недели после увольнения

5 законных причин не отрабатывать 2 недели после увольнения Владислав КузнецовЧасто смена места работы может быть связана с каким-либо важными обстоятельствами и отрабатывать 2 недели, как гласит Трудовой кодекс, не всегда “хочется и можется”.

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