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Семь зданий избирательных участков в Брянске повреждены от ударов ВСУ

Семь зданий избирательных участков в Брянске повреждены от ударов ВСУ

Семь зданий участковых избирательных комиссий получили повреждения в приграничных районах Брянской области в ходе досрочного голосования в результате атак Вооруженных сил Украины.

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