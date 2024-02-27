Премьер Греции: вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит

Вопрос о переброске на Украину европейских сил Североатлантического альянса не стоит. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель греческого правительства Кириакос Мицотакис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии