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Новая Зеландия и Индия утвердили соглашение о свободной торговле

Новая Зеландия и Индия утвердили соглашение о свободной торговле

Новая Зеландия и Индией окончательно утвердили соглашение о свободной торговле, заявил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон 21 сентября в своем аккаунте в соцсети X.

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