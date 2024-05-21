Онколог оценил шансы жены президента Сирии на излечение от лейкемии

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. Медики диагностировали у супруги президента Сирии Асмы Асад лейкемию. Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал «ФедералПресс», поддается ли такое заболевание лечению и есть ли у первой леди шансы на выздоровление.