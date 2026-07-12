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Разница до 40 лет и супруги моложе дочерей: как устроена семейная жизнь восьми известных пар

Разница до 40 лет и супруги моложе дочерей: как устроена семейная жизнь восьми известных пар

В российском шоу-бизнесе союзы, в которых мужчина значительно старше своей избранницы, давно перестали быть редким исключением.

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