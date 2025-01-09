Опрос: почти 90% датчан высказались против передачи Гренландии США

Ранее Трамп отказался пообещать не применять военные и экономические меры для контроля над Гренландией, поскольку США «абсолютно необходимо» владеть островом для целей национальной безопасностиПочти 90% датчан высказались против передачи Гренландии Соединенным Штатам, сообщает датское агентство Ritzau со ссылкой на соцопрос института Voxmeter.
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