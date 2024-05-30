Лавров назвал поставку F-16 на Украину сигналом НАТО в ядерной сфере

Global Look Press/Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air Поставка американских истребителей F-16 на Украину не сможет существенно повлиять на обстановку на поле боя, однако сам факт этого нельзя не рассматривать, как сигнал НАТО в ядерной сфере.
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