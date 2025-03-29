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Бобровский – 2-я звезда матча против «Юты». Вратарь «Флориды» отразил 13 из 14 бросков, одержав 31-ю победу в сезоне

«Флорида» переиграла клуб из Солт-Лейк-Сити (2:1 ОТ) в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер Пантерс Сергей Бобровский отразил 13 из 14 бросков соперника и был назван второй звездой матча.

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