На улице Добролюбова 27-23 перекрыли одну полосу и запретили парковку из-за строительства

На улице Добролюбова и рядом с ней с 5 октября ограничили движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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