ФК «Иркутск» одержал шестую победу подряд

25 августа в матче первенства России по футболу «Иркутск» принимал московское «Чертаново». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Иркутска», который одержал шестую победу подряд и занимает пятое место в таблице.
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