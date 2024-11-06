Глава медштаба ЦСКА разрешил секс накануне матчей, но с несколькими условиями

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов опубликовал новый пост в своем телеграм-канале, оценив, как сексуальная активность влияет на физическую работоспособность.
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