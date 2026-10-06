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ВС Франции провели испытание баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда

ВС Франции провели испытание баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда

Вооружённые силы Франции провели испытание стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51.

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