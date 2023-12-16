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Экономист Осянин: заемщикам стоит дождаться снижения ставок по кредитам до 7-9%

Экономист Осянин: заемщикам стоит дождаться снижения ставок по кредитам до 7-9%

После повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% банки поднимут ставки по депозитам и кредитам. И если вклад лучше открыть сейчас, то в случае с кредитами стоит ждать, когда ставка станет ниже, в пределах 7–9%.

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