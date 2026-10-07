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Орловчанка лишилась 28 тысяч за доверчивость

Орловчанка лишилась 28 тысяч за доверчивость

Жительница Кромского района лишилась 28 тысяч рублей после того, как согласилась помочь знакомому своего родственника.

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