Как повысить шансы на одобрение ипотеки: объясняет эксперт

Сдерживающая кредитно-денежная политика и регуляторные ограничения ЦБ фактически сделали убыточной выдачу ипотеки заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, а также жилищных кредитов с первоначальным взносом до 10%, говорит аналитик Банки.