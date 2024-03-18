Как повысить шансы на одобрение ипотеки: объясняет эксперт

Сдерживающая кредитно-денежная политика и регуляторные ограничения ЦБ фактически сделали убыточной выдачу ипотеки заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, а также жилищных кредитов с первоначальным взносом до 10%, говорит аналитик Банки.
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