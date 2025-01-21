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В Белоруссии начинается досрочное голосование на выборах президента

В Белоруссии начинается досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии начнется во вторник, 21 января. Согласно календарному плану, утвержденному Центральной избирательной комиссией республики, оно пройдет до 25 января включительно.

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