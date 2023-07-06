Закон и Порядок

135 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    Кого США поставит, тот и будет.Во Франции к влас...
  • Александр Рожков
    Захарова назвала фейком данные о тайных контактах Лаврова с экс-чиновниками США по Украине                       http...Между США и Росси...
  • Александр Рожков
    Еще лучше было бы, ежели бы мы сперва задавили звериный эгоизм наших граждан, которые им заразились от наглоскунсов.Змея меняет кожу....

О предложении создать Сталин Центр

О предложении создать Сталин Центр

Сторонник Платошкина Понятно, так как в России есть Ельцин Центр, по поводу которого спорят, нередко противники Ельцин Центра предлагают создать в России альтернативу — Сталин Центр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Во
Вы не поняли. Не знаю что там сделали в Ельцин-Центре. Я так понимаю, что и Ельцин-Центр надо сохранить, но только на тех же принципах, какие я озвучил для Центра Сталина. Никаких штампов- претензий коммунистов, никаких восхвалений от либералов. Только факты и ничего более.... И не надо путать &quot;сладкое с зеленым&quot;. Речь идет о Сталине, а не о его &quot;последышах&quot; - руководителях СССР, приведших СССР к развалу. И не о либералах с их мутной политикой в годы перехода к капитализму. Речь о Сталине. И только о нем. А для Хрущева и прочих можно открывать другие центры, если найдутся такие энтузиасты...
Ответить
8 час.
Александр Бурачевский
Да уж. Но на этих же условиях (&quot;правду - всю, и хорошую, и плохую!&quot;) тогда надо не только Ельцин-Центр и Сталин-Центр открывать, но также и &quot;центры&quot; Николая &quot;Кровавого&quot; (тоже ведь оболганная фигура!), Петра Первого (рейтинговая фигура),.. А когда нужный человек умрёт (типа, &quot;при жизни памятники не ставят&quot;) - ещё и Медведев-Центр.
Ответить
8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Только высшие чиновники, которые считают, что Борис Ельцин — это тот человек, благодаря которому они находятся у власти. Ну а Сталин — это человек, при котором, очевидно, они бы вряд ли находились у власти, скорее в каком-то другом месте. Не просто ведь так в России высшие чиновники людям говорят что-то вроде «сейчас не 1937 год», когда общество требует, чтоб была ответственность за неэффективную работу, провал национальных проектов. Сталин ассоциируется с социальной справедливостью, эффективность, ответственность, поэтому он и является в России одной из самых популярных исторических фигур.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх