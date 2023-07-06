О предложении создать Сталин Центр

ЮВ Юрий Во Вы не поняли. Не знаю что там сделали в Ельцин-Центре. Я так понимаю, что и Ельцин-Центр надо сохранить, но только на тех же принципах, какие я озвучил для Центра Сталина. Никаких штампов- претензий коммунистов, никаких восхвалений от либералов. Только факты и ничего более.... И не надо путать "сладкое с зеленым". Речь идет о Сталине, а не о его "последышах" - руководителях СССР, приведших СССР к развалу. И не о либералах с их мутной политикой в годы перехода к капитализму. Речь о Сталине. И только о нем. А для Хрущева и прочих можно открывать другие центры, если найдутся такие энтузиасты...

Александр Бурачевский Да уж. Но на этих же условиях ("правду - всю, и хорошую, и плохую!") тогда надо не только Ельцин-Центр и Сталин-Центр открывать, но также и "центры" Николая "Кровавого" (тоже ведь оболганная фигура!), Петра Первого (рейтинговая фигура),.. А когда нужный человек умрёт (типа, "при жизни памятники не ставят") - ещё и Медведев-Центр.