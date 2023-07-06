Сторонник Платошкина Понятно, так как в России есть Ельцин Центр, по поводу которого спорят, нередко противники Ельцин Центра предлагают создать в России альтернативу — Сталин Центр.
О предложении создать Сталин Центр
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Вы не поняли. Не знаю что там сделали в Ельцин-Центре. Я так понимаю, что и Ельцин-Центр надо сохранить, но только на тех же принципах, какие я озвучил для Центра Сталина. Никаких штампов- претензий коммунистов, никаких восхвалений от либералов. Только факты и ничего более.... И не надо путать "сладкое с зеленым". Речь идет о Сталине, а не о его "последышах" - руководителях СССР, приведших СССР к развалу. И не о либералах с их мутной политикой в годы перехода к капитализму. Речь о Сталине. И только о нем. А для Хрущева и прочих можно открывать другие центры, если найдутся такие энтузиасты...
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8 час.
Александр Бурачевский
Да уж. Но на этих же условиях ("правду - всю, и хорошую, и плохую!") тогда надо не только Ельцин-Центр и Сталин-Центр открывать, но также и "центры" Николая "Кровавого" (тоже ведь оболганная фигура!), Петра Первого (рейтинговая фигура),.. А когда нужный человек умрёт (типа, "при жизни памятники не ставят") - ещё и Медведев-Центр.
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Только высшие чиновники, которые считают, что Борис Ельцин — это тот человек, благодаря которому они находятся у власти. Ну а Сталин — это человек, при котором, очевидно, они бы вряд ли находились у власти, скорее в каком-то другом месте. Не просто ведь так в России высшие чиновники людям говорят что-то вроде «сейчас не 1937 год», когда общество требует, чтоб была ответственность за неэффективную работу, провал национальных проектов. Сталин ассоциируется с социальной справедливостью, эффективность, ответственность, поэтому он и является в России одной из самых популярных исторических фигур.
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5 час.
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