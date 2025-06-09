ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

674 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Этой ночью в Крыму произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. 

Этой ночью в Крыму произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. 

В Бахчисарае на нерегулируемом перекрёстке был сбит мопед с подростками.  «Водитель автомобиля «Тойота Аурис», двигаясь по улице Селимова в городе Бахчисарае, при проезде нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу мопеду, которым управлял подросток 2009 года рождения», - сообщают в Прокуратуре Республики Крым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх