Этой ночью в Крыму произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. 

В Бахчисарае на нерегулируемом перекрёстке был сбит мопед с подростками. «Водитель автомобиля «Тойота Аурис», двигаясь по улице Селимова в городе Бахчисарае, при проезде нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу мопеду, которым управлял подросток 2009 года рождения», - сообщают в Прокуратуре Республики Крым.