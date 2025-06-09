Этой ночью в Крыму произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. 

В Бахчисарае на нерегулируемом перекрёстке был сбит мопед с подростками. «Водитель автомобиля «Тойота Аурис», двигаясь по улице Селимова в городе Бахчисарае, при проезде нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу мопеду, которым управлял подросток 2009 года рождения», - сообщают в Прокуратуре Республики Крым.
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