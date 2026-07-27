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Культуромания

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Русский музей привезет в Москву работы Энди Уорхола и Пабло Пикассо

Русский музей привезет в Москву работы Энди Уорхола и Пабло Пикассо

В сентября музей «ЗИЛАРТ» и Русский музей открывают в Москве совместный выставочный проект, на котором представят работы Энди Уорхола, Пабло Пикассо, Эрика Булатова и других выдающихся мастеров второй половины ХХ века.

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