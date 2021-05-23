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Двухлетний мальчик играл на подоконнике и сорвался со второго этажа в Уфе

Двухлетний мальчик играл на подоконнике и сорвался со второго этажа в Уфе

Инцидент, едва не закончившийся трагически, произошел в уфимском микрорайоне Сипайлово. Как впоследствии выяснили спасатели, двухлетний мальчик во время игры на подоконнике потерял равновесие, оперся на москитную сетку и провалился через нее в окно.

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